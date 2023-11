Israel-Palestine: Where is Canada?

Thousands protest in downtown Toronto in solidarity with Palestinians, November 18, 2023. Photo by Fadi Salib.

More than 400 signatories have endorsed this letter, among whom are respected international law, humanitarian aid, and human rights experts Maïka Sondarjee, Emmanuelle Bernheim, Cristina Rojas, François Audet, and Susan Spronk; philosophers and ethicists Ryoa Chung, Hasana Sharp and Naïma Hamrouni; writer Afua Cooper; and the prominent human rights advocates Charles Taylor and Gérard Bouchard. It has also been endorsed by professors whose expertise and rigor lead them to be frequent media guests, including Barry Eidlin, Miloud Chennoufi, and Chedly Belkhodja.

Ceasefire.

Amid an armed conflict affecting civilian communities, this simple word serves as a reminder of our common humanity and our duty to protect human lives. This word should be received as an absolute moral imperative. This is generally the case. However, the call for a ceasefire to protect the dehumanized Palestinian civilian population seems to be an exception: it becomes the subject of enduring debates, hesitations, and dilatory maneuvers while lives are being shattered with each passing hour. We cannot resign ourselves to this.

Over two million people trapped in the Gaza Strip endure massive bombings, forced displacement, and a total blockade that denies access to water, food, electricity, sanitary products, medical supplies, as well as the most basic means of communication and the internet. Hospitals are destroyed, and refugee camps are bombarded. Such a complete siege is prohibited by international humanitarian law, as emphasized by the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Condemning unequivocally the attacks on Israeli and Palestinian civilians, the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim Khan, has urged Israel and Hamas to abide by the Geneva Conventions protecting civilian populations during armed conflicts. He has also reminded Israel that obstructing the delivery of humanitarian aid could constitute a war crime. According to figures published by the UN Security Council, and unfortunately, they are already outdated, of the first 8,000 people killed in Gaza by the Israeli government of Benjamin Netanyahu, 70 percent are women and children.

From the early days of Israeli bombings in Gaza, United Nations international experts warned of a risk of genocide. Since then, a growing number of academics and international law specialists have identified Israel’s military actions against Palestinian civilian populations as genocidal. In just three weeks, the Israeli army dropped 18,000 tons of explosives on Gaza, an area of 360 square kilometers. UN Secretary-General António Guterres has stated that there is no justification for such a surge of violence.

A call for an immediate ceasefire is a call to stop this massacre. Nothing more, nothing less. Several states, NGOs, and international legal experts support this call, and global civil society is mobilizing to urge all governments to demand a ceasefire. So, we ask: where is Canada?

Our governments, at all levels, have made the implicit or explicit choice to support the positions and actions of the far-right government of Benjamin Netanyahu, which practices an apartheid regime in Israel-Palestine, as evidenced by damning reports from Amnesty International and Human Rights Watch, and denunciated by Jewish and Israeli peace organizations like B’Tselem. As academics, we unequivocally declare that we refuse to remain silent and indifferent. We will not keep quiet, and we will not look away. We take a clear stance in favour of international law and international humanitarian law.

We call on Canada to take clear leadership and advocate for an immediate ceasefire. Prime Minister Justin Trudeau must do everything in his power to stop the abuse of the veto power by the United States at the UN Security Council. We urge all academics to get involved and reconnect with our history of mobilization against major global injustices. We must be visible and vocal in denouncing these crimes, as many before us have done during the repression of the civil rights movement in the United States, the Vietnam War, or apartheid in South Africa.

On our university campuses and beyond, we call for support and amplification of the courageous work of organizations and collectives fighting in Québec and across Canada to change Trudeau’s position and secure an immediate ceasefire. Solidarity initiatives with Palestine are crucial and deserve support, including those from Ceasefire Now, Faculty4Palestine, and the War Crimes Project.

Nolywé Delannon is an associate professor of international management at Université Laval. She holds a PhD from HEC Montréal. Her research adopts decolonial and critical feminist perspectives to study the interactions between business, government and marginalized civil society around social and environmental issues. Aside from her academic activities, she is involved in civil society organizations working towards social justice.

Sofiane Baba is an associate professor of strategic management at the Université de Sherbrooke. He holds a PhD in strategy and organizational theory from HEC Montréal. His current research focuses on strategic processes, legitimation issues, and change dynamics (organizational, social, and institutional), with an interest in phenomena at the interface of organizations, society, and institutions. He has published many peer-reviewed articles, book chapters, encyclopedia articles, and case studies.

Signatories

